Kocaeli Parmağına Sıkışan Yüzükleri İtfaiye Keserek Çıkardı - Yeniden

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İzmit'te kaza 3 yaralıİzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, minibüse, savrulan minibüs ise önündeki ticari taksiye çarptı.
İzmit
'te kaza 3 yaralı
İzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, minibüse, savrulan minibüs ise önündeki ticari taksiye çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kaza sabah saatlerinde, İzmit D-100 Karayolu Kuruçeşme
mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametine giden Hüsamettin Anik (26) idaresindeki 48 F 1000 plakalı kamyonet, önünde ilerlemekte olan 41 P 0803 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs ise önündeki 41 T 0357 plakalı ticari taksiye çarptı. Olay yerinden geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'ne ait hasta nakil ambulansında bulunan hemşire kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Hüsamettin Anik ile eşi Besrai Anik(31) ve oğlu Hüseyin Anik'e(5) ilk müdahalede bulunarak acil yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Derince
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:35 Kaynak: DHA
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