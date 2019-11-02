Kocaeli pastacılar kralına kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar

Pastacılar kralına kar ortağı olmak istediler, 400 bin lira kaptırdılar

Kocaeli'de kurduğu dondurulmuş pasta fabrikası ile sektörde kısa sürede büyüyen ve 'Pastacılar Kralı' olarak anılan iş insanı Ç.V., iddialara göre fabrikasına kar ortağı yapacağını söylediği kişileri dolandırarak kayıplara karıştı. Dolandırılanlar arasında yer alan Silahlı çifti, yaklaşık 400 bin lirayı Ç.V.'ye inanarak verdiklerini, dolandırılmaları üzerine şikayetçi olduklarını söyledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2012 yılında soğutma yöntemi ile raf ömrü 1 yıla kadar uzanan soğuk pasta fabrikası açan iş insanı Ç.V., sektörde kısa sürede büyüyerek 20 ülkeye ihracat yapmaya başladı. Kendi sektöründeki başarısından ötürü 'Pastacılar Kralı' olarak anılan Ç.V., geçen Ağustos ayında sırra kadem bastı. Ç.V.'nin birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Ç.V. hakkında, Müşerref ve Mehmet Silahlı çifti suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri dilekçede, Ç.V.'nin kendilerine kar ortağı olacaklarını söylediği ve bu sebeple kendilerine ait evi 300 bin TL'ye satarak bu parayı Ç.V.'ye verdiklerini, daha sonra birikmiş paraları ve kredi kartlarından toplamda 100 bin TL daha verdiklerini belirten Silahlı çifti, iş insanının bulunarak zararlarının telafi edilmesini istedi.

'EVİMİ SATIP, PARASINI VERMEMİ İSTEDİ'

İş insanı Ç.V.'nin Katar'da yeni bir işe başladığını duyduğunu söyleyen Mehmet Silahlı, Bu kişiyle ben daha önceden tanışmıştım. Kartepe'de bir fabrika kurunca bana da güzel bir teklif yaptı. Bana evimi satmamı ve parasını ona vermemi söyledi. Ben de sattım ve kar ortaklığı hissesi verdi bana. Evi 300 bin TL'ye sattım. Sonra beni sürekli oyaladı ve kardan gelen benim payımı hiçbir zaman vermedi. Sürekli zararda olduğunu söyleyerek beni oyaladı. Beni kandırıp kredi kartlarımı da kullandı. Bana sürekli umut verdi. Ben mağdur oldum ama başkaları da bu kişi yüzünden mağdur olmasın. Benim toplam zararım 400 bin TL'yi buldu. Piyasada benim duyduğuma göre bu kişi birçok insandan bu şekilde para alıp insanları sürekli oyalamış. O sırada da insanların paraları ile sefa sürdü. İnsanları sürekli dini kullanarak kandırdı. Şimdi de o paralar ile Katar'da yeni bir iş kurduğunu duyduk. Bu kişinin tedarikçilerden, bankalardan, benim gibi insanlardan aldığı toplam para 30-40 milyon TL'yi buluyor. Bugüne kadar kimseye ödeme yapmadı, yapmaya da niyeti yok dedi.

'EŞİME BABASINDAN KALAN EVİ SATTIK'

Ç.V.'nin güvenilirliğini araştırmadan, sadece sözüne güvenerek para verdiklerini söyleyen Müşerref Silahlı, Biz en başta hiç araştırmadan, dini bütün bir insan gibi gözüktüğü için, sadece onun sözüne güvenerek girdik. Biz ailecek de sürekli görüşüyorduk. 16 kez hacca gidip geldiğini söylüyordu. Ben onunla sözleşme imzaladıktan sonra bunun resmi bir evrak olduğunu düşündüm. Bunun aramızda kalacağını düşünmüyordum. Ev satıldığı gün paranın direk kendi hesabına yatırılmasını istedi. Hatta ben eşime, 'Elimizde hiçbir evrak yok. Önce bir araştıralım ondan sonra yapalım' dedim. Biz konuşmamızı bitirmeden eşime telefon açıp parayı nereye yatıracağımızı söyledi. Eşime ben 'Yapmayalım' dedikçe eşim, o kişinin güvenilir birisi olduğunu söyleyerek beni sakinleştirdi. Eşime babasından kalan evimizi sattık. Daha sonrasında dolandırıldık diye konuştu.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Müşerref Silahlı, şöyle konuştu

Biz onunla sözleşme yaptıktan sonra sürekli gidip geldik. Fabrikaya sürekli gidip görüşmeler yaptık. Çünkü bize her ay düzenli bir şekilde para alacağımızı vaat etmişti. Fakat hiçbir şekilde bunu yapmadı. Ben sordukça sürekli yalan söyledi. Sadece Ramazan ayında bir kez ödeme yaptı. Onu da ben sürekli gidip paramızı istediğim için yaptığını düşünüyorum. Bana 2 bin 900 TL bir para verdi o zaman. O zaman da zaten işlerini toparlayıp kaçma hazırlığındaymış. Bizi ayağının altından kaldırmak için verdi o parayı. Çok eminim bundan. Bu süreçte bizim psikolojimiz bozuldu. Hastalık sahibi olduk. Sürekli yalanlarla uğraştığımız için psikolojik olarak ilaç kullanır hale geldik. Devletimiz şu anda hem sınır ötesinde hem de sınır içerisinde teröristlerle mücadele ediyor. Ticaretin teröristi de bu şekilde oluyormuş. Bu da insanların parasına kast ediyor. Buna da ben ticaret teröristi diyorum. Devletimize, savcılarımıza, İçişleri Bakanlığımıza bu konunun araştırılması için çağrıda bulunuyorum.