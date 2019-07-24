KOCAELİ PATENLİ GENÇLER OTOMOBİLE TUTUNUP İLERLEDİ
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, patenli 3 genç spor bir otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi.
Kocaeli Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:36 Kaynak: DHA
'nin Gebze
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bir otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi. Patenli gençlerden birinin zaman zaman tek pateni üzerinde ilerlemesi dikkat çekti.
Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi
üzerinde spor bir otomobilin arkasına tutunan patenli 3 genç tehlikeye aldırış etmedi. Spor otomobil çift yönlü caddede ilerlerken otomobilin arkasına tutunan 3 genci görenler hayretle baktı. Otomobile tutunan bir genç zaman zaman sağ bacağını kaldırarak tek paten üzerinde ilerlerken, kaldırımda gördüğü 3 gence doğru bacağını kaldırırken, gençlerden birinin de bacağını ona doğru kaldırdığı görüldü. 3 genç kilometrelerce otomobile tutunarak ilerleyişlerini sürdürürken, bir sürücü tarafından görüntülendi.
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