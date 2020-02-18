Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

PKK/KCK şüphelileri adliyeye sevk edildiKOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

PKK/KCK şüphelileri adliyeye sevk edildi

KOCAELİ merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü saat 06.30 sıralarında bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde operasyon düzenledi. Kocaeli'nin Gebze, Darıca ve Dilovası ilçelerinde 6 kişi, Hatay'da 1 kişi ve İstanbul'da 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Aralarında HDP'nin Kocaeli örgütlerinde yer alan kişilerin de bulunduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli pkk/kck şüphelileri adliyeye sevk edildi

Kocaeli, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:47 Kaynak: DHA
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