Kocaeli plajlarında 2 günde 58 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki cankurtaranlar hafta sonu 58 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi(KOSKEM), başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu hafta da 58 vatandaşı da boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM, hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci'de 25, Kumcağızda 26, Bağırganlı'da 5, Bayramoğlu'nda 2 kişi olmak üzere toplamda 58 vatandaş boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 8 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1801 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ