Kocaeli plajlarında fiyatlar sabitlendi - Son Dakika

Kocaeli plajlarında fiyatlar sabitlendi

Kocaeli'nin plajlarında şezlong, şemsiye, çadır ve karavan hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belde A.Ş., 2013'ten beri fiyatlarda artış yapmıyor.

Kocaeli'nin plajlarında şezlong, şemsiye, çadır ve karavan hizmeti veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belde A.Ş., 2013'ten beri fiyatlarda artış yapmıyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belde A.Ş. personeli, 2013 yılından bu yana Kandıra Kerpe, Cebeci, Kovanağzı, Bağırganlı'da şezlong-şemsiye kiralama, tuvalet, otopark, çadır yeri ve çadır kiralama, karavan yeri kiralama; Kandıra Kumcağız'da şezlong-şemsiye kiralama ve tuvalet hizmeti veriyor. 2015 yılından itibaren ise Belde A.Ş. tarafından Darıca Bayramoğlu Merkez Plajı'nda şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleri, tuvalet, Darıca Bayramoğlu Bayan Plajında şezlong-şemsiye kiralama, bay-bayan tuvalet hizmeti sunuluyor. 2017 yılından bu yana da Karamürsel Altınkemer Halk Plajında şezlong-şemsiye kiralama faaliyetleriyle bay-bayan tuvalet hizmeti yürütülüyor.


Kocaeli'de 2019 yılı yüzme sezonunda İzmit Körfezi'nde 10 adet, Karadeniz Sahili'nde 11 adet olmak üzere toplam 21 adet plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Bunlardan altısında deniz temizin simgesi olan Mavi Bayrak dalgalanıyor. 2020 yılı yüzme sezonunda ise İzmit Körfezi'nde bulunan Darıca-Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı Plajı, Karamürsel-Ereğli Güzel Kıyı Plajı ve Gölcük- Halıdere Plajı olmak üzere 3 adet daha plaj yüzme alanı olarak belirlendi. Böylelikle İzmit Körfezi'nde 13 adet ve Karadeniz Sahilinde 11 adet olmak üzere bu yaz toplam 24 adet plajda halkımız yüzme imkanı buluyor.


Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan "COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde belirtilen tavsiyelere uygun olarak vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm plajlarda bakım onarım çalışmasının yanında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak düzenlemeler gerçekleştirildi.


Belde A.Ş. tarafından Kandıra genelindeki plajlarda bu yaz şemsiye, şezlong, çadır, çadır yeri ve karavan kiralama hizmeti yürütülüyor. Yüzmeye gelecek vatandaşların araçları için 7 adet otopark yeri bulunuyor. Belde A.Ş., 2013 yılından bu yana şezlong-şemsiye, otopark, çadır, çadır yeri, karavan ve tuvalet ücretlerinde artış yapmıyor. Plajlarda günlük şezlong-şemsiye kiralamada 10 TL


Günlük otopark hizmetinden 10 TL, günlük çadır 40 TL, çadır yeri kiralamada günlük 20 TL, günlük karavan yeri kiralamada 20 TL, tuvalet hizmetinden ise 1 TL ücret alınıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli plajlarında fiyatlar sabitlendi - Son Dakika Ekonomi

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