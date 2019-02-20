Kocaeli Polis Dur İhtarına Uymayanları Ateş Açarak Durdurdu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil ara sokaklara girerek karşı yönden gelen bir otomobile çarptı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil ara sokaklara girerek karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Polisin uyarı amacıyla havaya ateş açmasının ardından otomobilden inerek kaçan 4 kişiden 3'ü yakalandı.



Bugün öğle saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde 34 NZ 3365 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin uyarısını dikkate almayarak Tuzla Caddesi'ne girdi. 4 kişinin bulunduğu otomobil hızla ilerleyerek ara sokaklara girdi. Polis aracı takibe alırken, karşı yönden gelen bir otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçmaya devam etti. Tüm uyarılara rağmen aracın durmaması üzerine havaya defalarca ateş açan polis, otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü M.B.(22) ve yanındaki Ü.T. (25) ve H.T.(22)'yi gözaltına alırken, O.İ.(23) ise kaçtı. Araçta yapılan aramada bagajda el aletleri bulundu. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis kaçan Ö.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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