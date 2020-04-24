KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor - Son Dakika

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KOCAELİ Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor
6 saat önce
Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyorKOCAELİ'de, trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullanıyor.
Polisi denetimlerde sosyal mesafeyi tutma aparatıyla koruyor
KOCAELİ'de, trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullanıyor. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerine yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol ediyor. Koronavirüs kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında denetimde bulunuyor. Ömer Türkçakal Bulvarı'nda denetimde bulunan trafik polisleri, sürücülerle aralarındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için yaklaşık 1 metre boyundaki çubuk şeklindeki tutma aparatını kullanıyor. Polisler, aparatla sürücülerden ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini alarak kontrol ediyor. Polis ekipleri aparat sayesinde sürücülerin bulunduğu cama yaklaşmadan kontrollerini yapmış oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 12:53 Kaynak: DHA
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