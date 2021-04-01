Kocaeli polisi mart ayında uyuşturucuya geçit vermedi - Son Dakika

Kocaeli'de mart ayında 3 ton 893 kilo 49 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 448 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen ay kentte operasyonlar düzenlendi.

Adli işlem başlatılan 448 kişiden 52'si tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 372 kişi de işlemlerinin ardından salıverildi, 4 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda 3 ton 863 kilo 17 gram esrar, 27 kilo 511 gram eroin, 1 kilo 117 gram kokain, 1 kilo 345 gram bonzai, 500 gram metamfetamin ile 99 bin 350 captagon, 80 uyuşturucu hap ve 105 sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca 9 tabanca, 94 fişek, 10 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 635 liraya el konuldu.