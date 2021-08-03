KOCAELİ POLİSİ ORMANLIK ALANLARI DRONE İLE DENETLİYOR - Son Dakika

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri belirli aralıklarla ormanlık alanlarda devriye gezerken, polislerin giremediği noktalar drone ile havadan kontrol ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde yurt genelinde yaşanan orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor. Kent genelinde bulunan ormanlık alanları, günün belirli saatlerinde polis ekipleri devriye gezerek kontrol ediyor. Polis ekiplerinin ulaşamadığı noktalar ise havadan drone ile görüntülenerek kontrol ediliyor.