Kocaeli Polisin Dikkati Motosiklet Hırsızlarını Yakalattı
2 saat önce
Polisin DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLARINI YAKALATTI motosiklet hırsızlarını yakalattıkOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen şüpheliler polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Polisin DİKKATİ MOTOSİKLET HIRSIZLARINI YAKALATTI motosiklet hırsızlarını yakalattı
kOCAELİ'nin Başiskele
ilçesinde motosiklet çaldıkları iddia edilen şüpheliler polisin dikkati sayesinde yakalandı. Olay İzmit
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda meydana geldi. Otopark olarak kullanılan meydan içerisinde çalışır vaziyetteki bir aracın içerisindeki 5 kişiden şüphelenen İzmit İlçe Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, şahıslara kimlik sorgusu yaptı. Bu sırada otomobilin yanındaki düzkontak yapılmış haldeki motosikleti farkeden ekipler, araç içerisindeki H.E.(18), S.K (18) ve yaşı küçük çocuklar E.E., R.Ö., M.N.Ç., ve E.E.'yi gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüphelilerin Başiskele Mahmutpaşa
ve Yeşilyurt
Mahallelerinden farklı zamanlarda 3 tane motosiklet çaldıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan S.K. ve E.E.'nin daha önce de motosiklet çalmak suçundan 30'un üzerinde suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.E. Cumhuriyet Savcılığı
talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.K., H.E., E.E., R.Ö. ve M.N.Ç. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:43 Kaynak: DHA
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