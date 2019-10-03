Son Dakika Haberleri: Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

9 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

(Murat Kanber/İHA)

Kartepe, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm izle
Sahte içki operasyonu Araç içerisinde fuhuş ölümle sonuçlandı, ekipler harekete geçti Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]