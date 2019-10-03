Son Dakika Haberleri: Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

20 dakika önce

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe, İzmit ve Gölcük ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik İzmit, Kartepe ve Gölcük eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 19 adet ecstasy hap, 6 fişek esrar, 1 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı

Kartepe, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay'da operasyona giden askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 askerimiz yaralı
Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı Bir türlü uslanmıyor! Cezaevinden çıktıktan sonra yine konteyner ilanıyla dolandırdı Kocaeli-konteyner ilanıyla dolandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 22:43:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]