Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli ve İstanbul'da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.

Kocaeli polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı, System.String[]

Kocaeli ve İstanbul'da Narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 şüpheli çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahısların uyuşturucuları süt paketlerine sakladıkları belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda süt ambalajlarına zulalanmış halde 28 kilo 660 gram toz esrar, 3 bin 438 adet sentetik ecza hap, bin 183 adet captagon hap, 184 adet extacy hap, 3 adet hassas terazi ve 3 adet sikke ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şahıslar emniyete tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

Narkotik, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:37 Kaynak: İHA
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