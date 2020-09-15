Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine getirildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı tutuklandı - Son Dakika