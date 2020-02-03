Kocaeli polisten, tuana'ya sürpriz doğum günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli polisten, tuana'ya sürpriz doğum günü - Son Dakika

Kocaeli polisten, tuana'ya sürpriz doğum günü

6 saat önce

Polisten, Tuana'ya sürpriz doğum günüKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven 5 yaşındaki Tuana Kılıç, doğum gününde polislerin sürprizi ile karşılaştı.

Polisten, Tuana'ya sürpriz doğum günü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven 5 yaşındaki Tuana Kılıç, doğum gününde polislerin sürprizi ile karşılaştı. Polisler, Tuana'yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Nevsim Kılıç, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirterek, polisleri doğum gününe davet etti. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen babanın isteğini kırmayarak, polis memurlarını Kılıç ailesinin evine gönderdi. Tuana, dün doğum gününde kendisini ziyaret eden polisleri görünce çok mutlu oldu. Polisler, Tuana'nın doğum gününü kutlayıp, hediye verdi. Tuana polislerle birlikte pasta kesip, doğum gününü kutladı.

Kocaeli polisten, tuana'ya sürpriz doğum günü

Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:10 Kaynak: DHA
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