KOCAELİ Pompalı tüfekle elinden ve bacağından vuruldu
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KOCAELİ Pompalı tüfekle elinden ve bacağından vuruldu (YENİDEN)İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak eli ve bacagından yaralanan Semih B. (29), hastanede tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:37 Kaynak: DHA
KOCAELİ Pompalı tüfekle elinden ve bacağından vuruldu (YENİDEN)
İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak eli ve bacagından yaralanan Semih B. (29), hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde, Bekirpaşa
Mahallesi Zincirlikuyu
Caddesi'nde meydana geldi. Semih B. ile arkadaşları sokak üzerindeki mağazanın önünde oturduğu sırada taksi ile gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle 1 el ateş açtı. Semih B., tüfekten çıkan saçmaların sol eli ve sol bacağına isabet etmesiyle, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksiyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Semih B., daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Semih B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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