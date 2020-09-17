KOCAELİ Prof.Dr. Cantürk İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli - Son Dakika

KOCAELİ Prof.Dr. Cantürk İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli

Prof.Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Prof.Dr. Cantürk: İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli KOCAELİ Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk birinci dalgaya göre ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını, ancak vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, "İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" dedi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, koronavirüs ile ilgili ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını söyledi. Koronavirüs ile ilgili hala bilinçsiz vatandaşların da olduğunu belirten Cantürk, "Bunlar üzücü ama sadece bizlerin değil dünyanın her yerinde yeniden bir dalgalanma var, bu dalgalanma bizde de oluyor. Bizim de daha önceki açıklamalarımızda ikinci dalganın, birinci dalgadan daha iyi kontrol edilebileceğini söylemiştik. Bu iş çok basitleşti anlamında değil. Gerçekten çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Sadece Türkiye'yi değil, dünyayı zorlayan bir mesele bu. İkinci dalga için biz birinci dalgaya hazırlıksız yakalanmıştık ona rağmen yine de iyi yönetebildik. Fakat ikinci dalgaya daha hazırlıklıyız. Hastanelerimiz hazır, İstanbul'da yapılmış merkezler var, yeni hastaneler açıldı. Bizim hastanelerimiz açısından bakıldığı zaman kişisel koruyucu ve ekipmanlar temin edildi, ultraviyole ışınlar temin edildi, mekanlarla ilgili acil eylem planları oluşturuldu, personeller daha bilinçli. Sokağa çıktığınız zaman da aslında vatandaşlar daha bilinçli. Tabii ki bilinçsiz vatandaşlar da var, zaten mustarip olunan konu da o bilinçsiz vatandaşlar. Onlarla ilgili mesajların iletilmesi gerekiyor." dedi.

"ÖLEN KİŞİ VE VAKA SAYISI ARTAR" İkinci dalganın birinci dalga kadar da tehlikeli olduğunu söyleyen Cantürk, "Sonuç itibariyle bakıldığı zaman birinci dalgadaki hazırlıksız yakalandığımız sürece göre daha hazırlıklıyız. Bu 'İkinci dalga çok daha basit geçecek, korkmayalım' anlamına gelmesin. İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli. Eğer kurallara uymazsanız, sokağa çıktığınız zaman ya da bir topluluğa girdiğiniz zaman maskeniz yoksa ve sosyal mesafeye dikkat etmiyorsanız, temizlik kurallarına uymuyorsanız, düğünler, dernekler, taziye gibi yerlerde kurallara uymuyorsanız ölen kişi sayısı ve vaka sayısı artar" diye konuştu.

"KAPIDAN KAFASINI ÇIKARMAZ"

Kurallara uymayan kişilerin hastalığı yaşayan kişileri görmeleri durumunda kapıdan kafalarını çıkarmayacağını ifade eden Cantürk, ?Buradan şu mesajı da vermek lazım. Kurallara uymayan arkadaşlarımız hakikaten Covid-19'a yakalanmış, zatürre olmuş, nefes darlığı çeken, sırt ağrısı çeken, öksüren hastanın çektiği sıkıntıyı görmeli. Onu gördüğü zaman inanın kapıdan kafasını çıkarmaz. Biz bunları gördük, yaşayan çok yakın arkadaşlarımız da oldu. Onlar yaşarken onlara nasıl yardım ederiz endişesini ve acizliğini gördük.ö dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA UYMASI GEREKİYOR"

Cantürk vatandaşların kurallara uyması gerektiğini belirterek, açıklamasına şöyle devam etti: "Vatandaşların ikinci dalga birinci dalgadan daha kolay yönetilecek dememize aldanmaması lazım. Hazırlıklıyız, elimizde imkanlarımız var, yoğun bakımlarımız ve eylem planlarımız hazır ama vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor. Aksi takdirde işler daha kötüye gider. 10 kişi ölüyordu, 13 oldu, 20 oldu, 60 kişiye çıktı. Bu ilerleyen zamanlarda 70'e de çıkar, 100'e de çıkar 500'e de çıkar. Bu duruma gelmemesi lazım hadisenin. Bunun iki sonucu olur. Kayıplarımız artar, her bir kayıp bizim için çok önemli aynı zamanda da ekonomik kayıplarımız da artar. Sokağa çıkma yasakları başlar, fabrikalar iptal olur, iş dünyasını iptal olur, insanlar evlerine ekmek götüremezler. O noktaya gelmemek için en küçük tedbire riayet etmek gerekiyor."

KOCAELİ Prof.Dr. Cantürk İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli

Kocaeli Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCAELİ Prof.Dr. Cantürk İkinci dalga da birinci dalga kadar tehlikeli - Son Dakika

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