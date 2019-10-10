Son Dakika Haberleri: Kocaeli rafet efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış
Son Dakika Güncel Kocaeli rafet efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış

Kocaeli rafet efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış

1 saat önce

KOCAELİ Rafet Efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış.

KOCAELİ Rafet Efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış

Kocaeli rafet efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
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