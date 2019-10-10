Kocaeli rafet efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış
1 saat önce
KOCAELİ Rafet Efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 Kaynak: DHA
KOCAELİ Rafet Efendi, 'cehennem azabıyla' korkutarak para ve mülkleri almış
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