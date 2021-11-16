Üye Girişi
Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika

Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu

16.11.2021 17:23
Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği 38. Kocaeli Rallisi 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreniyle son buldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi ile yarış tutkunlarıyla buluşan Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. Nefesleri kesen anlara sahne olan ve yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Kocaeli Rallisi'ni önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımla uluslararası bir organizasyon olarak düzenleyeceklerini söyledi.

SPOR KENTİ KOCAELİ VİZYONUYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Kocaeli'de kültürden sanata kadar birçok alanda projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli etkinliklere de katkı sunmaya devam ediyor. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi'nde güçlü otomobillerin kıyasıya yarıştığı iki günde, sporcular Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergilerken, izleyenler de nefeslerini tutup birbirinden muhteşem arabaları yakından görme fırsatı buldu.

FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. Ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi'nin 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde finiş seremonisi ve ödül töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, 41 Burda AVM Genel Müdürü Funda Olgun, Kocaelili Sanatçı Ümit Erdin ile sporcuların katılımıyla gerçekleştirdi.

RALLİ PİLOTLARINA SEVGİ SELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon iki gün sürdü. Kocaeli'nde 4 etaptan oluşan 7 farklı parkurda gerçekleştirilen yarışların ikinci günü 41 Burda AVM'de düzenlenen finiş seremonisi ve ödül töreniyle son buldu.Finiş seremonisi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ralli için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarış severler pilotlara yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yarış tutkunları ralli pilotlarına tezahüratlarda bulunarak, kazananları tebrik etti. Sporcular da vatandaşlara araçlarının içinden el sallayarak karşılık verdi.

BÜYÜK BİR HEYECANA SAHNE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katkılarıyla Kocaeli'nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 4 etapta koşulan yarış büyük bir heyecana sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların yarışları takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturuldu. İki gün boyunca nefesleri kesen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin ikinci sırada tamamladığı rallinin üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA KUPA

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen rallide, 2 çeker klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Gençler klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener birincilikleri paylaşan isimler oldular. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ile yetkililer dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

KOCAELİ RALLİSİ NEFESLERİ KESTİ

Yarışmaya katılan tüm sporculara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Spor Kenti Kocaeli vizyonuna vurgu yaparak, "Kocaeli Rallisi'ni Kocaelililer ile buluşturduk. Sporcular Kocaeli'mizin köylerinde 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik bir yol kat etti. Toplamda 70 sporcumuz direksiyon başına geçti. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda Kocaeli Rallisi daha da geniş bir katılımla yapılacak. Hem parkur fazlalığı hem de katılımcılar inşallah daha çok olacak. Yapacağımız çalışmalarla coğrafi olarak da otomobil sporlarına oldukça elverişli olan Kocaeli'mizi Başkanımız Tahir Büyükakın'ın spor kenti Kocaeli vizyonuyla Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Katılan tüm sporcu ve takımlar ile yarış severlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BÜYÜK COŞKUYLA GEÇTİ

TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli ise Kocaeli Rallisi'nin Türkiye'nin en önemli yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, "Kocaeli ralli sporlarının merkezine döndü. Bunun için mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, büyük destekleri oldu. Organizasyon çok güzel oldu, büyük coşkuyla geçen bir şampiyona oldu" dedi. KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın da Kocaeli Rallisi'ni önümüzdeki senelerde de Kocaeli Büyükşehir'in destekleriyle büyüterek devam ettirmek istediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Türkiye, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı 17:09 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın 16:47 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı 16:00 Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım 15:55 Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor 15:40 Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar 15:32 Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar

Son Dakika Haberleri
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatılma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
16:37 İclal Aydın'ın 'Üç Kızkardeş'i dizi oluyor: Aydın da başrolde
16:23 Bir zamanların assolistiydi: Şimdi kirasını Selin Ciğerci ödüyor
Kasımpaşa'da silahlı çatılma! Kasımpaşa'da silahlı çatılma!         
17:13
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor         
17:02
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:48
Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti         
16:45
Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi Babası tarafından dövülen üç aylık bebek, yaşamını yitirdi         
16:02
Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı         
15:58
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler         
15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:28:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement