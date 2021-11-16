Kocaeli Rallisi büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın en eski yarışlarından olan ve ilk olarak 1970 yılında yapılan ve bu yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 38'incisi ile yarış tutkunlarıyla buluşan Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. Nefesleri kesen anlara sahne olan ve yoğun bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Kocaeli Rallisi'ni önümüzdeki yıllarda daha da geniş katılımla uluslararası bir organizasyon olarak düzenleyeceklerini söyledi.

SPOR KENTİ KOCAELİ VİZYONUYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla Kocaeli'de kültürden sanata kadar birçok alanda projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, önemli etkinliklere de katkı sunmaya devam ediyor. Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi'nde güçlü otomobillerin kıyasıya yarıştığı iki günde, sporcular Türkiye'nin en iyi pilotu olmak için tüm yeteneklerini sergilerken, izleyenler de nefeslerini tutup birbirinden muhteşem arabaları yakından görme fırsatı buldu.

FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. Ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi'nin 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde finiş seremonisi ve ödül töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın yanı sıra TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, 41 Burda AVM Genel Müdürü Funda Olgun, Kocaelili Sanatçı Ümit Erdin ile sporcuların katılımıyla gerçekleştirdi.

RALLİ PİLOTLARINA SEVGİ SELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyon iki gün sürdü. Kocaeli'nde 4 etaptan oluşan 7 farklı parkurda gerçekleştirilen yarışların ikinci günü 41 Burda AVM'de düzenlenen finiş seremonisi ve ödül töreniyle son buldu.Finiş seremonisi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Ralli için Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarış severler pilotlara yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Yarış tutkunları ralli pilotlarına tezahüratlarda bulunarak, kazananları tebrik etti. Sporcular da vatandaşlara araçlarının içinden el sallayarak karşılık verdi.

BÜYÜK BİR HEYECANA SAHNE OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katkılarıyla Kocaeli'nin İzmit-Kandıra-Derince ilçeleri sınırları içerisinde 4 etapta koşulan yarış büyük bir heyecana sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce vatandaşların yarışları takip edebilmesi için izleme noktaları oluşturuldu. İki gün boyunca nefesleri kesen Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. ayağı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 38. Kocaeli Rallisi, Castrol Ford Team Türkiye takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin liderliğiyle sona erdi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı ekibinin ikinci sırada tamamladığı rallinin üçüncülük basamağında ise aynı takımdan İtalyan ekip Tullio Versace-Eneo Giatti yer aldı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA KUPA

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen rallide, 2 çeker klasmanında Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan, Gençler klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Emre Hasbay-Burak Erdener birincilikleri paylaşan isimler oldular. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli ve KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın ile yetkililer dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

KOCAELİ RALLİSİ NEFESLERİ KESTİ

Yarışmaya katılan tüm sporculara Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarını ileten Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Spor Kenti Kocaeli vizyonuna vurgu yaparak, "Kocaeli Rallisi'ni Kocaelililer ile buluşturduk. Sporcular Kocaeli'mizin köylerinde 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik bir yol kat etti. Toplamda 70 sporcumuz direksiyon başına geçti. Gelecek yıl ve sonraki yıllarda Kocaeli Rallisi daha da geniş bir katılımla yapılacak. Hem parkur fazlalığı hem de katılımcılar inşallah daha çok olacak. Yapacağımız çalışmalarla coğrafi olarak da otomobil sporlarına oldukça elverişli olan Kocaeli'mizi Başkanımız Tahir Büyükakın'ın spor kenti Kocaeli vizyonuyla Türkiye'de otomobil sporlarının merkezi ve ralli tutkunlarının buluşma noktası haline getireceğiz. Katılan tüm sporcu ve takımlar ile yarış severlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BÜYÜK COŞKUYLA GEÇTİ

TOSFED Başkan Yardımcısı C. Onur Sürmeli ise Kocaeli Rallisi'nin Türkiye'nin en önemli yarışlarından biri olduğunu ifade ederek, "Kocaeli ralli sporlarının merkezine döndü. Bunun için mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz, büyük destekleri oldu. Organizasyon çok güzel oldu, büyük coşkuyla geçen bir şampiyona oldu" dedi. KOSDER Başkanı Ceyhun Yalçın da Kocaeli Rallisi'ni önümüzdeki senelerde de Kocaeli Büyükşehir'in destekleriyle büyüterek devam ettirmek istediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.