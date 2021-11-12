Kocaeli Rallisi zorlu geçecek - Son Dakika

Büyükşehir'in desteğiyle bu yıl 38'incisi yapılacak Kocaeli Rallisi, 2021 yılının ilk toprak pist yarışı olacağından zorlu mücadelelere sahne olacak

73 otomobil ve 146 sporcunun katılacağı Kocaeli Rallisini vatandaşlar da takip edebilecek.

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası 5. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Şevki Gökerman Ralli Kupası'na da puan veren 38. Kocaeli Rallisi, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kocaeli'nde yapılacak. 7 etapta yapılacak yarış, adrenalin tutkunlarının nefesini kesecek.

BASIN TOPLANTISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Spor Toto, Evofone, 41 Burda AVM, TGI Fridays, Auto Club, Fora Takip ve Power APP tarafından desteklenen organizasyonun tanıtımı Ramada Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, Şampiyonada yarışacak sporculardan Hakan Gürel, Ümitcan Özdemir, Özlem Uludağ Gülcan ve Burak Çukurova katıldı.

"KOCAELİ SPORUN BAŞKENTİ"

Spor herkes içindir diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, "Kocaeli sanayinin değil, sporun başkentidir. 2020 ve 2021 yıllarında spor tesisi yapımı ve bakımı için

yaklaşık 120 milyon TL harcadık. Bu yıllar arasında yani yaklaşık 20 ay içinde

Darıca ilçemize 1800 kişi kapasiteli kapalı spor salonu kazandırdık. Uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Enduro şampiyonası, kick boks şampiyonası, doğa sporları festivali, açık su yüzme yarışmaları, tırmanma yarışları, Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası gibi birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün ise şehrimizde 38'incisi yapılacak Kocaeli Rallisi için bir aradayız. 73 otomobil ve 146 sporcu iki gün süren yarışlarda derece almak için yarışacak. Hepsine yarışlarda başarılar diliyorum. Program yarın 11.00'da 41 AVM'den başlayacak. Tüm vatandaşlarımızı Kocaeli Rallisine davet ediyoruz" ifadesini kullandı.

"KAZASIZ BİR YARIŞ DİLİYORUM"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli, "Kocaeli'nde yarışacak tüm sporculara başarılar ve kazasız bir yarış diliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman yanımızda olan bir belediye. Sanayinin başkenti olan bir şehir, sporun başkenti olmak için çalışıyor. Emeği geçen tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"2 GÜN 7 ETAPTA YARIŞILACAK"

Kocaeli Otomobil Sporları Derneği Başkanı Ceyhun Yalçın, "Yarışlarımız cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Toplam 7 etapta sporcularımız yarışacak. Hepsine kazasız bir yarış diliyorum. Çok önemli bir etkinlik ve yarış olacak. 1970 yılından bu yana yaptığımız yarışlarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza güzel seyirler diliyorum'' ifadesini kullandı.

"ZORLU BİR YARIŞ BİZİ BEKLİYOR"

Kocaeli'nin önemli bir yarış olacağını ifade eden ralli pilotu Burak Çukurova, "1 seneden sonra toprak pistte yarışacağız. Kocaeli'nde yapılacak 38. Ralli. Benim Kocaeli'nde katıldığım 19. Rallim olacak. Kocaeli ilk kupamı aldığım yerdir. Bu yarışlar bizim için önemli. Şu an pilotlarda ve takımlarda lideriz. Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Kazasız bir şekilde yarışı tamamlamak ve puanımızı arttırmanın derdindeyiz. Rakiplerimiz güçlü, zorlu bir yarış bizi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

CUMARTESİ BAŞLIYOR

Şampiyona, 13 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de 41 Burda AVM'deki start seremonisi ile başlayacak. Yarışa 73 ekip 146 sporcu, mekanik ve diğer unsurlarla birlikte 400 kişi katılım sağlayacak. Ekipler rallinin ilk gününde Kulfallı, Çakmaklar ve Toylar özel etaplarını geçerek, saat 16.30'dan itibaren Ramada Plaza Hotel İzmit otoparkında ilk günü tamamlayacak.

FİNİŞ SEREMONİSİ VE ÖDÜL TÖRENİ İLE SON BULACAK

Rallinin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar günü saat 10.30'da başlayacak ve ekipler bu kez İsakçılar, Kulfallı, Çakmaklar, İsakçılar-2 etaplarında mücadele edecek. 2 gün boyunca 102,54 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 304,06 kilometrelik parkurda koşulacak 38. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 16.00'da 41 Burda Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilecek finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

38. KOCAELİ RALLİSİ ÖNCESİNDE SON DURUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 38. Kocaeli Rallisi öncesinde, pilotlar klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, co-pilotlarda Gürkal Menderes, takımlarda BC Vision Motorsport, markalarda ise Castrol Ford Team Türkiye lider durumda bulunuyor. 2021 Türkiye Historic Ralli Şampiyonası'nda Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar ilk sırada yer alırken, Şevki Gökerman Ralli Kupası'nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç lider oldu.