Son Dakika Haberleri: Kocaeli Restoran ve Market İşletmecilerini Dolandıran Tırnakçılar Yakalandı

Kocaeli Restoran ve Market İşletmecilerini Dolandıran Tırnakçılar Yakalandı

1 saat önce

Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı (2)GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDITırnakçılık yöntemiyle restoran ve marketlerden para çalan zanlıların dolandırıcılık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı (2)

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Tırnakçılık yöntemiyle restoran ve marketlerden para çalan zanlıların dolandırıcılık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 iş yerine giren kişilerin kasadaki kişileri kandırmaları ve para almaları kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler

İngiliz İş Adamı, 25 Yaşındaki Çalışanını Taciz Etti! O Anlar Kamerada Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 21:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli Restoran ve Market İşletmecilerini Dolandıran Tırnakçılar Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]