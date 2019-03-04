Kocaeli Restoran ve Market İşletmecilerini Dolandıran Tırnakçılar Yakalandı

Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı (2)GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDITırnakçılık yöntemiyle restoran ve marketlerden para çalan zanlıların dolandırıcılık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı (2)



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Tırnakçılık yöntemiyle restoran ve marketlerden para çalan zanlıların dolandırıcılık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 iş yerine giren kişilerin kasadaki kişileri kandırmaları ve para almaları kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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