Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze'de ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda T.K., R.D., A.G. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. T.K.?nın 23, R.D.?nin 5, A.G.?nin 5 ve S.A.?nın ise 4 ayrı suç kayıtları olduğu belirlenirken, 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ruhsatsız silah satışı yapan 4 kişi yakalandı

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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