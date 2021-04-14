KOCAELİ SABAHA KARŞI KAPALI MEKANDA TOPLU HALDE OYUN OYNARKEN YAKALANDILAR - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, dernek içerisinde oyun oynayan 23 kişi saat 05.00'de yapılan baskınla yakalanırken, koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

Darıca'da bir dernek içerisinde oyun oynandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Saat 05.00'de yapılan baskında dernek binasında oyun oynayan 23 kişi tespit edildi. 23 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymamaları nedeniyle ceza kesildi.