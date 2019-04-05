Kocaeli Sağlık Alanındaki Çalışmaları İle Örnek Oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Nisan kanser haftası nedeniyle vatandaşları çağımızın bu hastalığı konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için önemli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda "Kanser Haftası'nda Hocalarımızla Buluşuyoruz" adı altında eğitim toplantısı yapıldı.

YOĞUN KATILIM

Kanserle ilgili doğru bilinen yanlışların ele alındığı eğitime konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ve Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi katıldı. Eğitimde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sağlık İşleri Şube Müdürü Fatma Aydın, Kanserler Dans Derneği kurucu üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ DİĞER İLLERE ÖRNEK OLUYOR

Konuşmasına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek başlayan Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlıkla ilgili konularda önemli bir gayret içerisinde. Başta obezite olmak üzere sağlık ile ilgili birçok proje yapıldı ve bu faaliyetler ile tanı ve farkındalık açısından çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir, bu konuda diğer belediyelere örnek oluyor" açıklamasında bulundu.

KANSERDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de eğitim ve toplumu önceden bilinçlendirmenin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cantürk; "Kanser vücuttaki bir hücre grubunun kontrolsüz ya da anarşik biçimde çoğalması anlamına gelmektedir. Ülkemizde de dünyada da kalp hastalıkları ile birlikte en çok ölüme sebep olan hastalığın kanser olduğu görülmekte. Kadınlarda meme kanseri 'her sekiz kadında bir', erkeklerde ise prostat ve akciğer kanseri sık görülen kanserler arasında yer alıyor. Son 15 yılda sağlıkta dönüşüm ile birlikte tanı konma aşamasında ciddi bir ilerleme olduğunu görmekteyiz ve erken tanının kanser hastalığını yenme açısından çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

GEZİCİ KANSER TARAMA ARACI ÖNEMLİ BİR HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Gezici Kanser Tarama Aracı, hocalardan tam puan aldı. Gezici Kanser Tarama Aracının kendisinin hayali olduğunu ifade eden Kocaeli Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu; "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Vatandaşları hizmete çağırmıyor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor" dedi.

DEV KOLON MAKETİNİ İNCELEDİLER

Kocaeli Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ve Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi ise yaptıkları konuşmalarda kanserde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından eğitim veren uzmanlara plaket verildi. Eğitimin ardından Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Görkem Aksu ve Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Çelebi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önüne kurulan stant ve Kanserle Dans Derneği tarafından kurulan dev kolon maketini inceledi. Kanserle Dans Derneği tarafından kurulan dev kolon maketi, Kolon Hastalığının tüm evrelerini görsel bir şekilde vatandaşlara aktarıyor. Kolon maketi önünde kurulan stant ile Kanser Tarama ekibi tarafından vatandaşlara Kolon Kanseri erken tanı testi kitleri dağıtıldı.

VATANDAŞ BİLGİLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sağlık eğitimin ardından vatandaşları bilgilendirmek ve kanserde farkındalık yaratmak için Gezici Kanser Tarama Aracı ile Kocaeli'ni karış karış geziyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın Gezici Kanser Tarama Aracının son durağı Cumhuriyet Parkı oldu. 1-7 Nisan Kanser haftası nedeniyle Cumhuriyet Parkı'nda bulunan Gezici Kanser Tarama Aracı ile Sağlık personeli vatandaşları erken teşhisin önemine dair bilgilendirdi.