KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRÜ: AŞI SIRASI GELMİŞ AMA AŞI YAPTIRMAMIŞ CİDDİ ANLAMDA VATANDAŞIMIZ VAR - Son Dakika

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte ikinci doz aşıda yüzde 77'in üzerine çıkıldığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "İlk dozları çok önce olan vatandaşlarımızın tamamlayıcı dozları yaptırması lazım. Aşı sırası gelmiş ama aşı yaptırmamış hala ciddi anlamda vatandaşımız var. Onların da biran evvel aşı olmalarını şiddetle öneriyorum ve bekliyoruz" dedi

Kocaeli Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, kentte aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Pehlevan, "Kocaeli'de son durum vaka sayıları stabil, yatay seyrediyor. Hatta bir iki haftaya önceye göre vaka sayılarında ciddi bir düşüş var. Ama istediğimiz seviyede bir düşük oranda değiliz. Hala vaka sayılarımız ciddi oranda, hala pandeminin etkileri var, hala hastalar, hala hastaneye yatışlar var. Yoğun bakımlara yatışlar var ama kontrol edilebilir seviyede ve aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

'2. DOZDA YÜZDE 77'İN ÜZERİNE ÇIKILDI'

Sırası gelmesine rağmen birçok vatandaşın aşı yaptırmadığına dikkat çeken Pehlevan, "Kocaeli'de aşılama oranlarımızda özellikle ikinci doz aşıda yüzde 77'in üzerine çıkıldı. Ancak bu bizim için yeterli değil. İlk dozları çok önce olan vatandaşlarımızın tamamlayıcı dozları yaptırması lazım. Aşı sırası gelmiş ama aşı yaptırmamış hala ciddi anlamda vatandaşımız var. Onların da bir an evvel aşı olmalarını şiddetle öneriyorum ve bekliyoruz. Bütün sağlık kuruluşlarımız hastanelerimiz 24.00'a kadar aşı yapıyor" diye konuştu.

'DÜĞÜNLERDE SEVİNCİMİZ ÜZÜNTÜYE DÖNEBİLİR'

Kurallara eskisi kadar uyulmadığını ifade eden Pehlevan, şöyle konuştu:

"Kurallara eskisi kadar uymuyoruz. Maske, mesafe, hijyene dikkat etmiyoruz. Buna mutlaka dikkat etmemiz lazım. Önümüz kış ve kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Orada virüs daha hızlı yayılıyor. Gerekmedikçe kapalı alanda bulunmamak lazım. Bulunuyorsak maske, mesafe ve hijyeni dikkat etmemiz gerekiyor."

Kalabalık ortamda bulunulmaması uyarısında bulunan Pehlevan, "Düğün, cenaze gibi yerlerde maskesiz taziyeye gitmek, düğün derneklerde sevincimiz üzüntüye dönebilir. Onun için çok kontrollü olmak lazım. Çok fazla kalabalık ortamda bulunmamak lazım. Sosyal iletişim teknolojisini kullanarak taziyelerimizi, sevinçlerimizi ve dileklerimizi bildirmemiz en doğrusu. Artık 12 yaş üzerindeki gençlerin aşılanma durumu söz konusu ama istediğimiz seviyede değil. Hastalığı yaşlılar daha ağır geçirseler bile gençlerin de zaman zaman ağır hastalık geçirdiğini gözlüyoruz. Bulaştırıcılık açısından yakın akrabalara bulaştırma olasılığı son derece fazla ve bütün kesimlerin ve gençlerin aşılanmasında istediğimiz seviyeye ulaşmamız lazım" dedi.