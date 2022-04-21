Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık - Son Dakika
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Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık

21.04.2022 09:05
Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, "Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü.

KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, " Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze'de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz" dedi.

Kentteki koronavirüs vakalarında büyük düşüşler yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan, bu durumun serviste ve yoğun bakımda yatan hasta sayısına da yansıdığını söyledi. Hastanelerin birçoğunda koronavirüs servislerinin kapatıldığını açıklayan Dr. Pehlevan, "Çok şükür, Kocaeli'de koronavirüs servislerinde yatan hasta sayımız son derece düştü. Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık. Merkezde ve Gebze'de, belirli hastanelerde koronavirüs servisini her ihtimale karşı açık tutuyoruz. Fakat orada da yatak sayısı, son derece az bir şekilde hizmete devam ediyor. Yoğun bakımlarda da vaka ve entübe sayımız düştü. Diğer yandan çoğu hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisini kapattık, normal rutin işleyişimize geçmiş durumdayız" dedi.

'YA AŞISIZLAR YA DA EKSİK AŞILILAR'Yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşısız, eksik aşılı ya da ileri yaştaki kişiler olduğunu vurgulayan Dr. Pehlevan, "Vaka sayılarında 100'lü rakamlara hatta, daha aşağılara düşmeye başladık. Yoğun bakımlarda yatan hasta sayımız son derece düşük, entübe hasta sayımız son derece düşük. Burada aşılamanın da önemi; çok yüksek. Yatan yoğun bakım hastalarımızın büyük çoğunluğu ileri yaş ve aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış hastalar. İnşallah yakın zamanda tedavileri tamamlanacak. Hiçbir hastamızın yoğun bakımda ya da hastanede kalmayacağını umuyoruz" diye konuştu.

Dr. Pehlevan, vaka sayılarının daha da düşeceğini aktararak, "Havaların ısınması, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşların açık alanlarda vakit geçirmesi ile beraber vakaların da minimum sayıya ineceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.


Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık
Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık
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İl Sağlık Müdürü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli Sağlık Müdürü: Çoğu hastanede koronavirüs servisini kapattık - Son Dakika


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