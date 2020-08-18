Kocaeli Sağlık Müdürü Ergüney, başhekim ve güvenlik görevlisine saldırıyı kınadı - Son Dakika

Kocaeli Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Körfez ilçesinde özel bir hastanede başhekim ve güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Olayın yaşandığı hastaneyi ziyaret eden Ergüney, hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esener Maçil ve saldırıya uğrayan Başhekim Op. Dr. Ufuk Şenel ile çalışanlara geçmiş oldun dileğinde bulundu.

Ergüney, burada yaptığı açıklamada, hayatın hiçbir alanında, özellikle sağlık tesislerinde şiddete başvurulmasının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sağlık tesislerinde görevli tüm meslek mensuplarına minnettar olduğumuz bir dönemde, böylesi istenmeyen bir durum kabul edilemez. Vatandaşlarımızın sağlığı için personelimiz tarafından yapılan uyarılara karşılık, şiddet gösterilmesi bizleri bir kez daha düşündürmeli. İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan ve bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye gayret eden sağlık çalışanlarına yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyoruz. Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve durumun takipçisi olacağız."