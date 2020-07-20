Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, hafta sonu 158 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, hafta sonu 158 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

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Kocaeli'de 15 Haziran'da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM, başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu hafta da 158 vatandaş, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Önemli bir hizmeti yerine getiren KOSKEM, geçtiğimiz hafta 173 vatandaşın boğulma tehlikesinden kurtarmıştı. Ekipler hafta sonu da sahillerde görev yaptı. Hafta sonu Kandıra sahillerinde Cebeci'de 57, Kumcağızda 49, Kerpede 23, Sarısuda 4, Seyrekte 3, Bağırganlıda 8, Karamürsel'de 5, Bayramoğlu'nda 4, Darıca sahilinde 3 ve görev alanı dışında 2 kişi olmak üzere toplamda 158 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM, görev bölgelerinde 38 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 606 kişiyi boğulmaktan kurtardı.


Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti, bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00-18.00 arasında veriliyor. Cankurtaranlık hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 101 kişilik ekipten oluşuyor. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli sahillerinde 158 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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