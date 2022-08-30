75 günde bin 893 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan büyükşehir ekipleri 7 günde 121 vatandaşı, 15 Haziran'dan bugüne kadar ise toplam bin 893 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğa rağmen KOSKEM ekipleri, yüzlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan cankurtaranlar bir haftada 121 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Ayrıca 23 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran'dan bugüne kadar bin 893 kişiyi boğulmaktan kurtardı. - KOCAELİ