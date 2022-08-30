Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı

30.08.2022 17:06
Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlarca, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 121 kişi kurtarıldı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlarca, geçen hafta boğulma tehlikesi geçiren 121 kişi kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize girenlerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen haftada Cebeci'de 42, Kovanağzı'nda 3, Kumcağız'da 28, Miço'da 1, Kerpe'de 7, Sarı su'da 2, Seyrek'te 3, Bağırganlı'da 6, Karamürsel'de 3, Darıca'da 6 ve Bayramoğlu'nda 20 kişi olmak üzere toplam 121 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM görev bölgesinde 23 kişiye de ambulansla sağlık hizmeti verildi.

Kentte 15 Haziran'dan bu yana 1893 kişi KOSKEM ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli sahillerinde geçen hafta 121 kişi boğulmaktan kurtarıldı - Son Dakika
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