Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
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Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandıKocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
- Sakarya
arasındaki D-100 Karayolu
ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Kartepe
ilçesine bağlı Eşme
Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bugün öğleden sonra Kocaeli'nde bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki bütün çöpler Sapanca
Gölü'ne indi.
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