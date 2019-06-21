Son Dakika Haberleri: Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
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Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı

47 dakika önce

Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandıKocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli ile Sakarya arasındaki Eşme mevkii geçişi D-100 Karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bugün öğleden sonra Kocaeli'nde bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Eşme mevkiinde şiddetli yağış nedeniyle Kocaeli-Sakarya D-100 Karayolunu çamurlu sel suları kapladı. Araçlar yolda kaldı. Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki bütün çöpler Sapanca Gölü'ne indi.
Kocaeli - Sakarya arasındaki D-100 Karayolu ulaşıma kapandı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: DHA
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