Ani sel, su baskını , yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri, Kocaeli ve Sakarya'nın güney kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın 3 saat boyunca süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'un güneydoğusu, Kocaeli, Sakarya ve Çorum için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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