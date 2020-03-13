Kocaeli, Sakarya ve Karabük'te camiler koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Kocaeli, Karabük ve Sakarya'da camiler, koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamalarının ardından toplu taşıma araçları, tramvay, okul, otobüs terminalleri ve diğer pek çok yerde dezenfeksiyon işlemlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçedeki camilerde de dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan camilerdeki dezenfeksiyon işlemleri 12 ilçede, 14 ekip ve 34 personel tarafından sabah saatlerinde yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla Büyükşehir Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetleri giyerek, motorlu sırt atomizörü ve el ULV'leri ile uygulamayı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptıkları dezenfeksiyon çalışması sonrası din görevlileri ile birlikte camileri 30 dakika kapalı tutarak, dezenfektanın tüm mekan içerisindeki etkisini göstermesini sağladı.

Daha sonra camiler 3 saat boyunca havalandırıldı.

Karabük

Karabük ve ilçelerinde camiler, cuma namazı öncesi koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince yeni tip koronavirüs dolayısıyla camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Halıların süpürülmesi ve ayakkabılıkların temizlenmesiyle cami, cuma namazını kılacak cemaat için hijyenik hale getirildi.

Öte yandan Karabük Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Sakarya

Sakarya ve ilçelerinde de ekipler, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Cuma namazı öncesi camilere gelen temizlik ekipleri, şadırvan, tuvalet ve ibadethanelerin iç kesimlerinde çalışma yaptı.

Serdivan ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sapak Camisi'nde kapı kolları, ayakkabılık ve zeminde dezenfekte işlemleri yaptı.