KOCAELİ Salçanın içinden 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Salçanın içinden 20 bin 250 adet uyuşturucu hap çıktı

KOCAELİ'de, takibe alınarak durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça dolu kovanın içine konulan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu'nda takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine salça dolu kovalara bakıldı. Üzeri salça ile kapatılan kova boşaltıldığında içinden poşetler dolusu uyuşturucu haplar çıktı. 2 kovanın içerisinde bulunan 20 bin 250 adet captagon hap ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.