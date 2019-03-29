Kocaeli Sanal Gerçeklik Küresi Ziyaretçilerini Bekliyor

İzmit Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Sanal Gerçeklik Küresi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından tanıtıldı.

İzmit Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Sanal Gerçeklik Küresi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tarafından tanıtıldı.



İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan Cephanelik Mesire Alanı içerisinde yaptırılan Sanal Gerçeklik Küresi tamamlanarak ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin 360 derecelik dev ekranda, gerçekçi grafikler ile farklı bir dünyaya adım atmalarının sağlandığı Sanal Gerçeklik Küresi'nde, vatandaşların çeşitli konularda bilgilenmeleri sağlanıyor. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal edilen Sanal Gerçeklik Küresi, toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerine kuruldu. Hemen yanındaki Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi ile birlikte toplam 25 milyon TL'ye inşa edilen kampüse, Abdullah Tayyip Olçok Gösteri Eğitim ve Kültür Merkezi adı verildi.



Sanal Gerçeklik Küresi'ni tanıtan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Burası bir anlamda gerçekleri sanal ortamda, gerçeği yaşıyormuş gibi size hissettiren bir gösteri merkezi olarak tabir edebiliriz. Ama buranın hedef kitlesi 7'den 77'ye her yaştır. Konuları istediğiniz her konu olabilir. Biz burayı planetoryum olarak düşündük. Öncelikle dünya, evren ve uzaydaki tüm yapılar ama bunun içerisine biz farklı dalları da planladık. Mesela sağlık, çevre, yerin altı, yerin üstü gibi planlamalarımız var. Düşündüğünüz zaman hakikaten herkesin ufkunu açacak ve bir anlamda çocuklar açısından da çok erken dönemde dünyayı, çevreyi, kendini zeka olarak ve biyolojik olarak tanıma fırsatını elde edeceği bir merkez. Buranın toplam değeri yaklaşık olarak 15 milyon TL. Eğer Deprem Müzemiz ile birlikte hesaplarsak yaklaşık 25 milyon TL civarında bir yatırım ile Abdullah Tayyip Olçok Gösteri, Eğitim ve Kültür Merkezi inşa edilmiş oldu dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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