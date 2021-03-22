Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2020 yılı iş gücü verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, bu yıl hizmet sektörünün katkısıyla istihdamda toparlanma bekleyebileceklerini bildirdi.

Yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı iş gücü verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, geçen yılki işsizlik oranının 2019'a göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 13,2 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

İşsizlik oranında 2019'a göre iyileşme olmasına rağmen iş gücüne katılım oranının yüzde 49,3'e, istihdam oranının yüzde 42,8'e gerilediğini gördüklerini ifade eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Nüfusumuza oranla iş gücüne katılım ve istihdam oranının artmasını hedeflemeliyiz. 2020'de pandeminin etkileri maalesef istihdama da yansıdı. Sektörel olarak baktığımızda, en fazla hizmet sektörünün etkilendiğini görüyoruz. 2020'de istihdam kaybının büyük çoğunluğu hizmet sektöründe gerçekleşmiş, tarım ve sanayi sektörlerinde daha az. Bu yıl hizmet sektörünün de katkısıyla istihdamda toparlanmalar bekleyebiliriz."