Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçen yıl salgının ilk aylarında kentte üretim ve ihracatta gerilemeler yaşandığını ancak yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte tekrar toparlanmalar olduğunu ve geçmiş yılların potansiyelinin de üzerine çıkıldığını gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Aralık ayında Kocaeli'den yapılan ihracatın 2 milyar 976 milyon dolar, ithalatın ise 4 milyar 595 milyon dolar olduğunu aktaran Zeytinoğlu, 2019 yılının aynı ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracatın yüzde 12,3, ithalatın ise yüzde 11,5 arttığını kaydetti.

Zeytinoğlu, kentten gerçekleşen ihracat performansının aylık bazda tarihi rekor seviye olduğunu memnuniyetle gördüklerini belirterek, aralık ayında ihracata en büyük katkının Kocaeli'nin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, elektrik ve elektronik sanayinden geldiğini bildirdi.

Tüm ihracatçı firmaları kutlayan Zeytinoğlu, "Aralıkta Türkiye ihracatının yüzde 16,7'si ilimizden gerçekleşti. 2020 yılında salgının ilk aylarında ilimizde de üretim ve ihracatta gerilemeler yaşanmıştı. Ancak yılın üçüncü çeyreğiyle birlikte tekrar toparlanmalar olduğunu ve geçmiş yılların potansiyelinin de üzerine çıkıldığını görüyoruz. Dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilimizin olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.