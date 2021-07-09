Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayında turizm gelirleri ve hizmetler dengesi kalemi katkısının artacak olmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Mayıs 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladığını ifade etti.

Cari işlemler hesabının mayıs ayında 3 milyar 81 milyon dolar açık verdiğini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"12 aylık cari açık 31 milyar 858 milyon dolar geriledi. Bir önceki aya göre yıllık cari açıkta 919 milyon dolarlık bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle açık veren hizmet gelirlerinin bu yıl pozitif gerçekleşmesinden yıllık cari açıktaki bu iyileşmeyi bekliyorduk. Geçen yılın mayıs ayında hizmetler dengesi kaleminde 170 milyon dolar açık verilmişti. Bu yılın aynı döneminde hizmet gelirlerinin katkısının 939 milyon dolar olduğunu görüyoruz."

Zeytinoğlu, yeni tip koronavirüse karşı yapılan aşılamayla turizm gelirlerinde artış beklediklerini vurgulayarak, "Haziran ayında da turizm gelirleri ve hizmetler dengesi kaleminin katkısının artacak olmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam etmesini bekliyoruz. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz tarihi rekor ihracatın da cari açığa olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.