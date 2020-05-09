Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır

6 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadırKOCAELİ Sanayi Odası koronavirüs testi yapılan işçilerden ücret alındığı iddialarının asılsız olduğunu, testin devletin sağlık politikaları gereği ücretsiz olduğunu, sadece örnek toplayan firmanın ücretinin...

Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır

KOCAELİ Sanayi Odası koronavirüs testi yapılan işçilerden ücret alındığı iddialarının asılsız olduğunu, testin devletin sağlık politikaları gereği ücretsiz olduğunu, sadece örnek toplayan firmanın ücretinin işletme sahipleri tarafından ödendiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri ve Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan Covid-19 Tanı Merkezinde bölgedeki sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin koronavirüs testleri yapılıyor. Yüklenici firma tarafından sürdürülen örnekleme toplanması çalışması, 60 kişilik 20 ayrı ekip ile sürdürülüyor. Firma işletmelere giderek, çalışanlardan test için aldığı örneklemleri test için tanı merkezine getiriyor.

'İŞÇİLERİN CEBİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMAYACAK' Kocaeli Sanayi Odası, sanayi kuruluşlarında çalışan işçilerin koronavirüs testleri nedeniyle bedel ödemek zorunda bırakıldığı iddialarıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. İşçilerin cebinden tek kuruş çıkmadığı belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Kocaeli sanayi kuruluşlarında işçilere yönelik olarak çalıştıkları fabrikalara, bizzat gidilerek işçilerin ağız ve burunlarından örneklem alınması ve test merkezine teslim edilmesi sanayiciler açısından 'zorunlu' değil 'isteğe ve talebe bağlı' olarak yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı TUSEB tarafından Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan laboratuvarda korona test hizmetleri bütünüyle ücretsiz olarak yapılmaktadır. Örneklerin toplanmasının bedeli test yaptırmak isteyen sanayicilerce ödenmekte, iddia edildiği gibi işçiler ya da vatandaşlardan herhangi bir bedel alınmamaktadır. Bireylerden örnek toplama hizmeti verecek firma, proje kapsamında yer alan 11 Organize Sanayi Bölgesi yöneticilerinin de katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından toplanan fiyatlar üzerinden belirlenmiştir. İhalede en düşük teklifi KDV dahil 30 TL olarak veren firma seçilmiş, ilgili personelin eğitimi devlet tarafından sağlanmıştır. Tüm bu nedenlerle 'rant sağlandığı', 'sanayicilerin dolandırıldığı', 'sanayicilere baskı yapıldığı', 'rantın işçilere fatura edildiği' gibi iddialar bütünüyle gerçek dışı ve çirkin iftiralardır" denildi.

'TALEP SANAYİCİDEN GELDİ' Yapılan açıklamada hizmetin işçi dostu bir uygulama olduğu ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu yönüyle tüm bilim adamları tarafından gerekliliği dile getirilen önleyici bir tarama hizmetidir. İkinci olarak bu talep asıl olarak herhangi bir otorite ya da kuruluş tarafından zorla yaptırılan bir uygulama olmayıp, bütünüyle koronavirüsün işletmelerde yayılımını önlemeye yönelik olarak yapılan toplantılar esnasında sanayiciler tarafından gerçekleştirilmesi istenen bir talep olarak gündeme gelmiştir. Bu nedenle sanayicilere 'testlerin zorunlu olduğu' gibi bir baskı yapıldığı iddiaları de gerçek dışıdır. Çünkü koronavirüs ile mevcut yasal zorunluluklar çerçevesinde yapılan mücadele sırasında, virüs belirtileri ortaya çıktıktan sonra geç kalınmış olmakta, vakaya yakalanan işçimiz açısından daha ağır tedavi süreçlerinin başlaması zorunlu olduğu gibi, söz konusu vakanın etkileşim içinde olduğu kişilerin de bulunması zorunluluğu, fabrikalarda karantinalara, zorunlu duruşlara yol açmaktadır. Bu nedenle önleyici taramalarla koronavirüsün daha başlangıç aşamasında tespit edilmesi mümkün olmaktadır." 30 TL İŞÇİLER TARAFINDAN ÖDENMESİ GERÇEK DIŞI İşçiler tarafından 30 TL tutarında ki hizmet bedelinin ödenmesinin gerçek dışı olduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu:

"Ağızdan ve burundan örneklem alınması zorunlu olmadığı gibi, yerinde örneklem alınmasına yönelik olarak, alınacak kişi başına KDV dahil, 30 TL tutarındaki bedelin işçiler ya da vatandaşlar tarafından ödenmesi de bütünüyle gerçek dışıdır. 30 TL tutarındaki bedel sözkonusu testleri yaptırmak için gönüllülük esası ile başvuran işveren tarafından ödenmektedir. Aynı şekilde bazı Organize Sanayi Bölgesi yönetimleri de bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin işçilerinin söz konusu örneklem alınmasına yönelik tüm giderlerini kendi kaynaklarından karşılamaktadır. Covid-19 Testi yaptırmak isteyen işletme sahipleri sadece çalışanlardan örneklem alınmasına bedel ödemektedir. Gebze Teknik Üniversitesi'nde kurulan laboratuvarda yapılan Covid-19 testleri, testlerin devletimizin sağlık politikaları gereği ücretsizdir."

Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:03 Kaynak: DHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı
Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin Beşiktaşlı Burak Yılmaz'dan koronavirüs paylaşımı: Bi sen eksiktin         
23:33
Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdı         
23:07
Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi         
22:59
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi         
22:59
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 23:47:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli Sanayi Odası: Koronavirüs testi için işçilerden bedel alınmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]