Kocaeli Sanayi Odası meclisi video konferans aracılığıyla toplandı

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "1-14 Nisan dönemi için yaptığımız ve 175 firmanın katıldığı ikinci anket çalışmamıza göre firmaların yüzde 24'ü duruşa geçmiş. Bu firmalarımız nisan ayının ikinci yarısında da duruşta olacaklarını bildirmiş." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası'nın video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen nisan ayı meclis toplantısında konuşan Zeytinoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, ülkemizde de mart ayı itibarıyla görülmeye başlandığını hatırlattı.

Salgınının yayılmasını önlemeye yönelik alınan tedbirlerle, üretimin yavaşladığı, talebin daraldığı ve ticaretin duraksadığı bir döneme girildiğini belirten Zeytinoğlu, krizin küresel olması nedeniyle bu sürecin özellikle ihracatçıları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Zeytinoğlu, başta otomotiv sanayisi olmak üzere taleplerin bir anda kesildiğini ve stokların arttığını, montaj tedarikinde de sıkıntı oluştuğunu anlatarak, Kocaeli'de OSB'lerdeki elektrik tüketimlerinin yüzde 30, kapasitelerin de 2,1 puan gerilediği bilgisini verdi.

"Firmaların yüzde 24'ü duruşa geçmiş"

Pandemi nedeniyle yaptıkları ilk anket çalışması sonucunda 11 -30 Mart itibarıyla katılımcı firmaların yüzde 12'sinin duruşa geçtiğini, duruşa geçmeyenlerin kapasite kullanım oranının da yüzde 55 olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"1-14 Nisan dönemi için yaptığımız ve 175 firmanın katıldığı ikinci anket çalışmamıza göre firmaların yüzde 24'ü duruşa geçmiş. Bu firmalarımız nisan ayının ikinci yarısında da duruşta olacaklarını bildirmiş. Çalışmaya devam eden firmaların ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 42,4, yüzde 86'sı iç siparişlerinde, yüzde 80'i dış siparişlerinde azalış olduğunu belirtmişlerdir."

Zeytinoğlu, firmaların başlıca problemlerinin İstanbul- İzmit arası ulaşım sorunu, maske ve koruyucu ekipman ile hammadde teminindeki zorluk olduğunu belirterek, bu ve benzeri talep ve sorunları vakit kaybetmeden TOBB'a ilettiklerini ifade etti.

"Bizimköy'de günde 4 bin civarında maske üretiliyor"

Kocaeli Sanayi Odası'nın bu süreçteki çalışmalarına da değinen Zeytinoğlu, hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak asgari personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçtiklerini kaydetti.

Zeytinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"TOBB Proje okulu olan İzmit MTAL kimya bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından temizlik ve dezenfekte ürünleri üretiliyor. Günlük 10 ton olan üretim kapasitesini MARKA desteğiyle 25 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Odamızın sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde artan maske talebine katkı sağlamak için maske üretimine başladık. 14 gönüllü engelli çalışanla, günde 4 bin civarında maske üretiliyor. Diğer taraftan, firmalarımızın maske ihtiyacını karşılamak için Kocaeli Valiliğimizle ortak çalışma yaptık. Firmalarımızın günlük maske ihtiyacını belirleyip Valilik kanalıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık."