Kocaeli Sanayi Odası'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek - Son Dakika
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Kocaeli Sanayi Odası'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek

6 saat önce

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini olumlu bulduklarını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası'ndan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine destek, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan 100 milyar liralık desteğin yer aldığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini olumlu bulduklarını bildirdi.

Türk imalat sanayisinin yüzde 13'ünü temsil eden Kocaeli Sanayi Odası, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine destek verdi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ekonomiye yönelik önlemlerin hızla devreye alınmasını iş dünyası açısından olumlu bulduklarını belirterek, bu önlemlerin pozitif etkilerini göreceklerine inandıklarını kaydetti.

Firmaların süreci olabildiğince az hasarla atlatabilmelerine yönelik paketin kamu borçların ötelenmesi, istihdamın korunması ve finansman imkanlarına erişim olmak üzere üç başlıktan oluştuğuna değinen Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Paketin ilk maddesinde perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek ve içecek, tekstil, konfeksiyon ve etkinlik, organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin ertelenmesiyle verilen destekleri yerinde ve doğru buluyoruz.

Pakette ihracattaki yavaşlama süreci göz önünde bulundurularak ihracatçılara stok finansmanı desteği verilmesinin gündeme alındığını görüyoruz. İhracatçının en büyük maliyeti stok maliyeti olduğu için bu desteği çok önemli buluyoruz."

"Kısa çalışma ödeneğiyle firmalar çalışanlarını kaybetmeyecek"

Zeytinoğlu, kısa çalışma ödeneğiyle, firmaların yaşanabilecek üretim duruşlarında mevcut çalışanlarını kaybetmeyeceğini aktararak, bu uygulamayla işçilere geçici gelir desteği olurken, iş verenlerin de maliyetinin azaltılmış olacağını belirtti.

Kredi Garanti Fonu limitinin artırılması ve temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notunun düşülecek olmasını çok önemli bulduğunu vurgulayan Zeytinoğlu, "KGF limitinin 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarılması ve önceliğin likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan KOBİ'lere tanınması rahatlatacaktır. KGF firmaların finansman maliyetlerini daha aza indirecek. İşletmelerimizin bu zorlu dönemde finansman desteklerine ihtiyacı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de koronavirüse karşı örnek bir mücadele sergileyen Türkiye'nin ekonomide de önemli hamleleri zamanında gerçekleştirdiğini vurgulayarak, paketin üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamını sağlayacağını kaydetti.

Kocaeli Sanayi Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Ayhan Zeytinoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:36 Kaynak: AA

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