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Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara "ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın" çağrısı - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara "ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın" çağrısı

04.08.2021 13:53
Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, üretim tesisleri ile yönetim merkezleri farklı illerde olan firmalara, ihracat rakamlarını üretim yaptıkları şehre yazdırmaları çağrısında bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, üretim tesisleri ile yönetim merkezleri farklı illerde olan firmalara, ihracat rakamlarını üretim yaptıkları şehre yazdırmaları çağrısında bulundu.

Zeytinoğlu, KSO hizmet binasında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un katılımıyla kentin dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Zeytinoğlu, Kocaeli'de üretim yapan firmaların kent dışından yaptıkları ihracatı tespit etmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışma sonucunda Kocaeli'nin 2020 yılındaki toplam ihracatının 26,6 milyar dolar olduğunu tespit ettiklerini aktaran Zeytinoğlu, daha detaylı çalışma yapılması halinde bu rakamın daha da yukarı çıkacağını ifade etti.

Zeytinoğlu, değiştirmeye çalıştıkları rakamın Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı rakam olduğuna dikkati çekerek, "Onların verilerine göre, geçen yılki ihracatımız 12,3 milyar dolar. Bizim yaptığımız araştırmaya göre, Kocaeli firmalarının Kocaeli gümrükleri dışında yaptığı ihracat 14,9 milyar dolar. Kocaeli gümrüklerini kullanan Kocaeli ihracatçılarının rakamı ise 11,7 milyar dolar. Dolayısıyla toplam rakam 26,6 milyar dolar." şeklinde konuştu.

Benzer durumun ithalat rakamlarında da olduğunu aktaran Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Kocaeli firmalarının Kocaeli gümrüklerinden yaptığı ithalat 22 milyar dolar. Kocaeli gümrükleri dışından yaptıkları ithalat ise 27,1 milyar dolar. Yani Kocaeli gümrüklerinden yaptıkları ithalattan daha fazlasını Kocaeli dışındaki gümrüklerden yapıyorlar. Bu da 49,1 milyar dolar ithalata geliyor. İthalat ve ihracatı topladığımızda Kocaeli'nin dış ticaret hacmine varıyoruz, bu da 75,7 milyar dolar oluyor. Bu, aslında Türkiye dış ticaretindeki payın neredeyse yüzde 20'si."

"Kayıtların Kocaeli'ye yazılması konusunda çok ısrarcı olacağız"

Zeytinoğlu, 2021 yılındaki dış ticaret verilerine de değinerek, "2021 yılının ilk 7 ayına baktığımızda ihracatımız 19,6 milyar dolar. TİM, bu rakamı 9,2 milyar dolar açıklıyor. Kocaeli gümrüklerinden yapılan firmalarımızın rakamı bizde 9,5, TİM'de 9,2 milyar dolar. Kocaeli gümrükleri dışında Kocaeli firmalarının yaptığı ihracat da 10,1 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin 2021'in ilk 7 aylık dönemdeki ithalatının toplamda 35,5 milyar dolar olduğunu belirten Zeytinoğlu, "Kocaeli gümrüklerinden yapılan ithalat 20,1 milyar dolar, Kocaeli dışındaki ithalatımız da 15,4 milyar dolar. Şu andaki ilk 7 aylık ticaret hacmimiz 55,1 milyar dolar. Türkiye'nin yüzde 20,5'ine denk geliyor." diye konuştu.

Zeytinoğlu, firmalarının merkezlerinin Kocaeli'de olmamasının sıkıntı olduğunu dile getirerek, "Firmalarımıza 'Gelin merkezlerinizi ilimize taşıyın' diyemeyiz ama kayıtların Kocaeli'ye yazılması konusunda çok ısrarcı olacağız." dedi.

"Şehir ekonomilerinin net şekilde belli olması gerekiyor"

Kocaeli Valisi Yavuz da bilim, sanayi ve teknoloji üssü kentin, bu yüzyılda Türkiye'nin yerini belirleyebilecek birkaç şehirden biri olduğunu anlattı.

Salgınla mücadele ederken bir taraftan fırsatların da oluştuğuna dikkati çeken Yavuz, "Özellikle global birtakım teknoloji şirketleri de Kocaeli'ye gelmeye başladı. Şu anda bir cep telefonu firması üretime başladı. Daha fazla da geleceğini düşünüyorum." dedi.

Yavuz, şehirlerin gerçek ekonomik yapısının tespiti bakımından politikaların doğru verilere göre planlanması ve sonuçlanmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O bakımdan hangi şehir ne üretiyorsa, ne ihracat ve ithalat yapıyorsa net şekilde şehir ekonomilerinin belli olması gerekiyor. Şirketler ister istemez İstanbul'u tercih ediyor. Sadece bu Kocaeli'nin sorunu değil. Mesela Antalya'daki birçok turizm şirketinin merkezi İstanbul'dadır. Vergileri yansımaz, vergileri yansımadığı zaman hem büyükşehir hem ilçe belediyeleri ve diğer göstergelerde değişiklik olur.

Bunun üzerine şu an bir çalışma var. Yine büyük mükellefler Vergi Dairesi'ne üye olsunlar ancak yapmış oldukları ihracatlar veya vergi taahhütleri o illerde görünsün veya bir kısmını göstersin. Firmalarımıza 'Sen illa buraya kaydolacaksın' demek de kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla bunun bir orta yolunu bulacağımıza inanıyorum."

Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın çağrısı
Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın çağrısı
Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın çağrısı
Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın çağrısı

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası'ndan firmalara 'ihracatınızı üretim yaptığınız kente yazdırın' çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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