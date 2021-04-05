Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, mart ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mayıstan itibaren enflasyonun düşüşe geçeceğini beklediklerini ancak kurdaki hareketliliğin maliyetleri artırmasının etkisiyle ÜFE'de gerçekleşen hızlı artışların tüketici fiyatlarına yansımasının görülebileceğini bildirdi.

Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, martta TÜFE'nin aylık yüzde 1,08 artarak yıllık yüzde 16,19'a, ÜFE'nin ise aylık yüzde 4,13 artarak yıllık yüzde 31,20'ye yükseldiğini anımsattı.

ÜFE'deki hızlı artışın temel nedeninin ham madde fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik olduğunu düşündüklerini ifade eden Zeytinoğlu, yıllık ÜFE'nin yüzde 31,20 ile Ocak 2019'dan sonraki en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti.

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Enflasyonun mayıstan itibaren düşüşe geçeceğini bekliyorduk ancak kurdaki hareketliliğin maliyetleri artırması sebebiyle ÜFE'de gerçekleşen hızlı artışların önümüzdeki dönem tüketici fiyatlarına yansımalarını görebiliriz. Üretim maliyetleri, sanayiciler açısından büyük önem taşıyor. ÜFE alt kalemlerinde ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine baktığımızda imalat sanayisinde yüzde 33,96, ara mallarında yüzde 37,72'lik artış gerçekleştiğini görüyoruz. Bu veriler üretimde girdi olarak kullanılan malların fiyatlarında ÜFE ortalamasının üzerinde artış olduğunu ortaya koyuyor. Sanayi sektöründeki bu artışlar, üreticilerimizi maliyet baskısı nedeniyle zorlayabilecek kalemler olarak karşımıza çıkıyor."