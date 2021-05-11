Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretim endeksi mart verilerindeki artışın, ilk çeyrek büyümesine sanayiden önemli katkı geleceğinin işareti olduğunu bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 16,6, aylık ise yüzde 0,7 arttığını anımsattı.

Martta gerçekleştirilen tarihi rekor ihracatla üretim artışının devam edeceğini beklediklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Aylık artışta sektörlerin katkısına baktığımızda, imalat sanayisinden yüzde 0,3, elektrik, gaz buhar sanayisinden yüzde 7,3, ara malı üretiminden yüzde 1,3, enerji sektöründen yüzde 6,2 ve ana metal sanayisinden de yüzde 1'lik artışlar geldiğini görüyoruz. Ekonomik büyümenin önemli belirleyicisi olan sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğindeki artış geçen yılın 2,5 katı. Bu, ilk çeyrek büyümesine sanayiden önemli katkı geleceğine işaret."

Zeytinoğlu, Kocaeli gümrükleri tarafından açıklanan nisan ayı Kocaeli dış ticaret rakamlarını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, nisan ayında kentten 2 milyar 847 milyon dolar ihracat ve 5 milyar 257 milyon dolar ithalat yapıldığını aktardı.

Nisan ayı ihracatının yüzde 15'ini Kocaeli'nin gerçekleştirdiğini bildiren Zeytinoğlu, "Nisan ayında ihracatımıza en büyük katkı ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında demir, çelik, makine, plastik ve mamulleri sektörlerinden geldi. Tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.