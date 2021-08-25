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Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması

25.08.2021 14:18
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustos ayı kapasite kullanım oranındaki artışın, üretim ve ihracata da yansımasını beklediklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustos ayı kapasite kullanım oranındaki artışın, üretim ve ihracata da yansımasını beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kocaeli Sanayi Odası tarafından açıklanan ağustos ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi.

KSO olarak her ay düzenli şekilde açıkladıkları imalat sanayisinde kapasite kullanım oranının, ağustos ayında Kocaeil'de yüzde 71 ile geçen aya göre 0,7 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2,5 puan arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, Merkez Bankası tarafından yüzde 77,1 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayisinin kapasite kullanım oranının ise geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 3,8 puan arttığını hatırlattı.

Zeytinoğlu, "Hem Türkiye geneli hem ilimiz kapasite kullanım oranlarını, pandemi etkisi olmayan 2019 yılına göre kıyasladığımızda ise Türkiye genelinde 0,5 puan, ilimizde 0,7 puan artış olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Kapasite kullanımlarındaki bu artışın, üretim ve ihracata da yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Firmalarımızın yüzde 62'sinin kapasite kullanım oranları arttı"

Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 62'si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi. Sektörlere baktığımızda, kimya, makine, metal, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarında temmuz ayına göre artış gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. İlimiz firmalarının eylül ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 23'ü iç siparişlerinin arttığını belirtirken, yüzde 17'si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 60'ında ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 19'u dış siparişlerinin eylül ayında arttığını belirtirken, yüzde 16'sı azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 65'inde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır."

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kocaeli Sanayi Odası, Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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