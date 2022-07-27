Kocaeli Sefo ile coştu - Son Dakika
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Kocaeli Sefo ile coştu

27.07.2022 09:14
Kocaeli Sefo ile coştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konserinde sevenleri doyasıya eğlendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ünlü rap sanatçısı Sefo'nun konserinde sevenleri doyasıya eğlendi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde ünlü rap sanatçısı Sefo konser verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başiskele Belediyesi birlikteliğinde düzenlenen etkinliğe her yaştan müziksever katıldı. Saatler öncesinde konser alanını dolduran kalabalık, Sefo'nun sahneye çıkmasıyla birlikte, bir anda coşkuya büründü. Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da hep bir ağızdan Sefo'nun şarkılarına eşlik etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşatan sanatçıya çiçek takdim etti.

"BAŞİSKELE BUGÜN BİR BAŞKA GÜZEL"

Konser esnasında sahneye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Başiskele bugün bir başka güzel, arkası görünmüyor bile, hepinizi çok seviyoruz, eğleniyor musunuz, diye bile sormuyoruz. Eğlendiğiniz ortada sizi Sefo ile baş başa bırakıyorum." dedi.

"GENÇLERİMİZ BÖYLE BİR KONSER İHTİYACI VARDI"

Konser sonrasında açıklamalarda bulunan Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, "Konsere katılan herkese çok teşekkür ediyorum, gerçekten güzel bir gece oldu. Özellikle pandemi sonrası gençlerimiz böyle bir konser ihtiyacı vardı. Gençlerle oturduğumuzda sormuştuk kimi istiyorsunuz, Sefo istenen sanatçılardan bir tanesiydi. Çok çoşkulu bir konser oldu, tabii biraz trafik sıkışıklığı oldu, şehirde yoğunluk oluştu. Bu konuda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz" diye konuştu.

(Ardacan Uzun - İHA)

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Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, Sefo, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Sefo ile coştu - Son Dakika

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