Kocaeli, Şehidini Son Yolculuğuna Gözyaşları İçerisinde Uğurladı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez, babaocağı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez, babaocağı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde şehidin kardeşi ağabeyini askeri kamuflajı ile uğurladı.



Iğdır'ın Aralık ilçesinde dün Kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Yakup Gitmez'in naaşı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye getirildi. Gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirilen Gitmez, Darıca Hacı kemal Deste Başı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze törenine şehidin annesi Ayşe Gitmez, kardeşleri Mehmet Gitmez ve Zafer Gitmez, Ayşe Gitmez ve yakınlarının yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, milletvekilleri, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Ağabeyinin kamuflajını bir an olsun üzerinden çıkartmadı



Törene Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve bakanlıklardan da çelenk gönderildi. Cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Zafer Gitmez, ağabeyinin askeri kamuflajını bir an olsun üzerinden çıkartmadı. Şehidin annesi ve kardeşleri taziyeleri kabul ederken baba Ali Gitmez'in ise bir yıl önce çalıştığı bir inşaatta geçirdiği iş kazası sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Şehit Yakup Gitmez'in naaşı helallik istenilmesinin ardından kılınan cenaze namazının ardından askeri araç ile ailesinin yaşadığı evin önünde yapılan geçiş törenin ardından Darıca Nenehatun Şehitliği'nde toprağa verildi. - KOCAELİ

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