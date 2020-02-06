Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı

6 saat önce

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli şehidini son yolculuğuna uğurladı, System.String[]

Van'daki çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, memleketi Kocaeli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin annesinin, "Oğlum sen damat mı oldun. Seni al bayraklara mı sardılar" sözleri yürekleri dağladı.


Van'ın Bahçesaray karayolu 33. kilometresinde yaşanan çığ felaketinde şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz, baba ocağı Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün naaşı, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla ailesinin yaşadığı Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Emekli sigortacı Selahattin Karagöz ile ev hanımı Havva Karagöz'ün 3 çocuğundan biri olan Fatih Karagöz'ün naaşı ilk olarak Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan evine getirildi. Evinin önünde Karagöz için helallik istendi. 2017 yılında astsubay olduğu öğrenilen Fatih Karagöz'ün naaşının evinden çıkartılması sırasında anne Hava Karagöz, "Oğlum sen damat mı oldun. Seni al bayraklara mı sardılar" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kız kardeşi Rabia Karagöz ise gözyaşlarına hakim olamadı.


Yüzlerce vatandaş şehidi son yolculuğuna uğurladı


Karagöz'ün naaşı daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere İbrikdere Mahallesi Atalar Camii'ne getirildi. Cenaze namazına şehidin babası Selahattin Karagöz, kardeşi Musa Karagöz, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın kılınmasının ardından Karagöz'ün aracı top arabasına koyuldu. Yüzlerce vatandaş şehidin arkasından yürüdü. Şehit Jandarma Astsubay Fatih Karagöz'ün naaşı daha sonra İbrikdere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Fatih Karagöz, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:33 Kaynak: İHA
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