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Kocaeli Şehir Rehberi uygulaması yeniden tasarlandı - Son Dakika

Kocaeli Şehir Rehberi uygulaması yeniden tasarlandı

19.08.2021 10:01
Kocaeli Şehir Rehberi uygulaması yeniden tasarlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin internet tabanlı akıllı harita destekli hizmeti olan Kocaeli Şehir Rehberi, yeniden tasarlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Rehberini yeniden tasarladı.

129 ülkeden görüntülenme yapılan uygulama, kendine özgü tasarımını ve görselliğini kendi öz kaynakları ile yapılan nadir çalışmalar arasında yer alıyor.

BİRÇOK HİZMET TEK UYGULAMADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin http://rehber.kocaeli.bel.tr/ adresinden 2008 yılından beri hizmet verdiği internet tabanlı akıllı harita destekli uygulaması Kocaeli Şehir Rehberi, yenilendi. Birçok hizmetin yer aldığı uygulamada vatandaşların istekleri de dikkate alındı. Kullanıcıların, etkileşimli sayısal haritalar ile Kocaeli'de aradıkları bilgilere kolayca ulaşabilme imkanı veren uygulama, harita üstündeki konumları görebilme ve bilgi alabilmekte.

YENİDEN TASARLANDI

İçeriğini, kendine özgü tasarımını ve görselliğini kendi öz kaynakları ile yapabilen Türkiye'deki sayılı Büyükşehir Belediyelerinden birisi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Şehir Rehberi Uygulamasında güncellemeye gitti.Hem masaüstü hem de mobil platformlarda kullanılabilen uygulama vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden tasarlandı.

BAŞLICA HİZMETLER

"Burada Ne Var" fonksiyonu sayesinde harita üzerinde işaretlenen noktaya ait "Adres Bilgileri", "Kadastro Bilgileri", "Yapı Bilgileri"," 1/1000 İmar Plan Bilgileri"," Vergi Dairesi Bilgileri"," Nüfus Bilgileri", "Adrese Dayalı Okul Bilgileri". "İtfaiye Müfreze Bilgileri" detayları sorgulanabiliyor. "Yakınımda Ne Var?" aracı ile aradığımız bir yerin ( Örn. Ada/Parsel, Önemli Yer, Adres, Hat, Durak) 1 km çapındaki Sağlık Tesisleri, Ulaşım/Konaklama, Kamu Kurumları, Eğitim Kurumları, Alışveriş/Ticaret, Eğlence/Dinlenme, Kültürel Tesisler, Dini Tesisler ikonları ile birlikte sonuç penceresinde görüntülenebiliyor.

GÜNCEL BİLGİLER

"Akıllı Arama" veya "Manuel Arama" fonksiyonları sayesinde Kadastro (Ada, Parsel), Önemli Yer, Adres, Toplu Ulaşım (Hat, Durak) bilgileri kolayca bulunabilmekte, "Konumlarım" fonksiyonu ile Kullanıcılar, sık kullandıkları Kadastro (Ada, Parsel), Önemli Yer, Adres, Toplu Ulaşım (Hat, Durak) konumlarını etiket bilgisi ve özel ikon ile beraber kayıt altına alabiliyor. Uygulamada ayrıca Türkiye'de tek olan "Güncel Altyapı Kazı Çalışmaları" sorgulanabiliyor.

2020 YILINDA 129 ÜLKEDEN ERİŞİM

"Kocaeli Projeler" aracı ile seçilen konum veya çevresindeki en yakın projeler sonuç penceresinde listelenmekte ve eş zamanlı olarak harita üzerinde vektör şeklinde görüntülenebiliyor. "Kocaeli'yi Seyret" aracı ile seçilen konum veya çevresindeki en yakın kamera noktalarını sonuç penceresinde listeleniyor ve eş zamanlı olarak harita üzerinde vektör şeklinde görüntülenebiliyor. İçeriğinde bulunan veriler kaynağında değiştikçe otomatik olarak Şehir Rehberinde de güncellenme altyapısına sahip. Uygulama 2020 yılı içerisinde 129 ülkeden 835.910 adedi mobil cihazlardan, 778.784 adedi bilgisayardan olmak üzere 1.250.974adet görüntüleme yapıldı.

Kocaeli Şehir Rehberi uygulaması yeniden tasarlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kocaeli, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kocaeli Şehir Rehberi uygulaması yeniden tasarlandı - Son Dakika


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